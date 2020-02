Джошуа зачитав реп на концерті відомого гурту So Solid Crew: відео

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO британець Ентоні Джошуа здивував уболівальниками своїми вокальними даними. Британець став гостем на виступі гурту So Solid Crew.

Під час виступу групи So Solid Crew, який пройшов днями в Garage Nation, Джошуа виконав фрагмент з треку 21 Seconds.

Шанувальники гурту та самого Джошуа у соцмережах похвалили боксера за виконання пісні.

Також фанати Джошуа висловили бажання, щоб у майбутньому він виходив на ринг під цей трек.

So Solid Crew – 21 Seconds – відео

Ентоні Джошуа часто змінює треки під які виходить у ринг. Свого часу Ентоні виходив у ринг під пісню відомого британського гурту Queen – Another One Bites the Dust.

Також появу британця у ринзі супроводжувала пісня Seven Nation Army американської рок-гурту The White Stripes, яку використовував казахстанець Геннадій Головкін.

Очікується, що наступний бій Ентоні Джошуа проведе влітку проти болгарина Кубрата Пулєва.