Джошуа заробив за сенсаційну поразку в чотири рази більше, аніж Руїс

З'явилися дані про гонорари титульного бою в суперважкій вазі між британським боксером Ентоні Джошуа й мексиканцем Енді Руїсом, в якому сенсаційно переміг останній.

Незважаючи на те, що Енді Руїс здобув перемогу, гонорар Руїса виявився в чотири рази меншим, ніж у його суперника.

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Видання The Sun повідомляє, що Енді Руїс після перемоги заробив 5,6 мільйона євро, а Джошуа отримав виплату в розмірі 22,5 мільйона євро.

Промоутер британця Едді Хірн вже заявив про матч-реванш. Очікується, що бій відбудеться в кінці 2019-го року в Британії.

Поразка Джошуа вплинула й на перспективи українця Олександра Усика, який дебютує в новій ваговій категорії. Бій Усика з Джошуа відбудеться не найближчим часом.

Поєдинок Джошуа – Руїс завершився в сьомому раунді після того, як мексиканець нокаутував Джошуа. Перед цим британець чотири рази побував в нокдауні.