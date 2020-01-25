Джошуа заявив, що хоче провести бій з Усиком уже цього року

Чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа прагне провести бій з Олександром Усиком. Також у числі бажаних суперників британця – Деонтей Уалйдер і Тайсон Ф'юрі.

У коментарі Boxing Scene Джошуа сказав, що хотів би провести бій з Усиком у 2020 році.

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Для мене було б краще побитися з Ф'юрі та Уайлдером зараз, поки у них немає поразок. Це дивно, як досвід поразки впливає на тебе, це може розкрити краще в тобі. Але з переможцем їх реваншу я точно проведу бій.



Я 100% хочу ще раз провести бій на "Вемблі". Битися там – це благословення. Якби все залежало від мене, то у 2020 році я б зустрівся з Усиком, а також з переможцем Уайлдер – Ф'юрі,

– розповів Джошуа.