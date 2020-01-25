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Джошуа заявив, що хоче провести бій з Усиком уже цього року

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Ентоні Джошуа / boxingscene.com

Чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа прагне провести бій з Олександром Усиком. Також у числі бажаних суперників британця – Деонтей Уалйдер і Тайсон Ф'юрі.

У коментарі Boxing Scene Джошуа сказав, що хотів би провести бій з Усиком у 2020 році.

До теми: Джошуа обіцяє дати бій Усику і Пулєву

Для мене було б краще побитися з Ф'юрі та Уайлдером зараз, поки у них немає поразок. Це дивно, як досвід поразки впливає на тебе, це може розкрити краще в тобі. Але з переможцем їх реваншу я точно проведу бій.

Я 100% хочу ще раз провести бій на "Вемблі". Битися там – це благословення. Якби все залежало від мене, то у 2020 році я б зустрівся з Усиком, а також з переможцем Уайлдер – Ф'юрі,
– розповів Джошуа.

  • Ентоні Джошуа останній бій провів 7 грудня. У Саудівській Аравії британець переміг Енді Руїса та повернув титули WBA, WBO, IBF та IBO.
  • Ймовірно, наступний бій Ентоні проведе з Кубратом Пулєвим у Стамбулі.
  • Джошуа і Пулєв повинні були провести бій ще у жовтні 2017 року, але болгарин отримав травму.
  • Натомість Уайлдер і Ф'юрі офіційно проведуть реванш 22 лютого у Лас-Вегасі.
  • Наступний бій Усика повинен відбутися у березні. Потенційний суперник – Дерек Чісора.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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