Джошуа зробив заяву щодо реваншу з Руїсом після сенсаційної поразки

Британський боксер Ентоні Джошуа, який програв титули WBA, WBO, IBF, IBO мексиканцю Енді Руїсу, знову висловився про свою невдачу.

Команда Джошуа вже активувала пункт у контракті про реванш з Руїсом. Поєдинок відбудеться у листопаді-грудні 2019 року.

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Джошуа ж знову привітав Руїса й заявив, що мексиканець може півроку порадіти чемпіонським поясам.

Я солдат і повинен бути готовий до зльотів і падінь. У суботу я зазнав поразки й прийму це як чоловік, не виправдовуючись і нікого не звинувачуючи. У першу чергу, я сам особисто повинен виправити всі свої допущені помилки, переналаштуватися і вийти на реванш з підготовленим планом. Ще раз вітаю Енді Руїса з перемогою. У нього є 6 місяців насолодитися чемпіонством, але потім йому доведеться знову зустрітися зі мною на рингу і довести хто з нас кращий,

– цитує Джошуа boxingscene.com.

Бій Ентоні Джошуа проти Енді Руїса відбувся 1 червня у Нью-Йорку. Неочікувану перемогу здобув Руїс технічним нокаутом у сьомому раунді. Перед цим британець чотири рази побував в нокдауні.

Для Ентоні це перша поразка в кар'єрі, до цього він переміг у 22 боях, в тому числі у Володимира Кличка. Енді Руїс, попри перемогу, заробив 5,6 мільйона євро, а Джошуа отримав виплату в розмірі 22,5 мільйона євро.

