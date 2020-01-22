Джозеф Паркер – боксер, який боїться Усика та ставить гроші понад усе

Головний тренер Джозефа Паркера, боксера, з яким потенційно може битися Олександр Усик, зробив гучну заяву. Мовляв, бій його підопічного з українцем малоймовірний, і Джозеф вже збирається зустрітися з іншим опонентом.

У ЗМІ вже навіть з'явилася інформація, що це буде колишній опонент Володимира Кличка, польський ветеран Маріуш Вах. Які причини такої зміни планів новозеландця? Спробуємо розібратися.

Аналізуючи заяви всіх людей, пов'язаних з професійним боксом, завжди треба розуміти, що бокс – це, в першу чергу, шоу. Це бізнес, який приносить мільйони доларів. І для того, щоб заробити, дуже часто боксери, їх тренери, промоутери, менеджери роблять гучні заяви абсолютно не правдивого характеру. Ставиться за мету привернути увагу до свого підопічного або до його бою, чи просто по іншому пояснити свої дії, наприклад, з вибором опонентів.

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Щодо Паркера та його тренера, то виникає думка, що його команда хоче вивести свого бійця на чемпіонський бій не з Усиком, а з Джошуа. Допустимо, що бій з Усиком все-таки відбудеться. З великою долею імовірності, Олександр в ньому переможе, а Джозеф отримає чек близько на мільйон доларів. Багато? Не мало. Але це не 6-7 мільйонів, які можна отримати за вихід в ринг проти Ентоні Джошуа.

Колишньому чемпіону світу зараз краще віддати можливість битися за чемпіонство комусь іншому. Тому ж Дереку Чісорі, чи Даніелю Дюбуа, який займає 3-тє місце в рейтингу WBO. Далі чекати об'єднавчого бою між чемпіоном WBO і переможцем бою Пулєв – Джошуа, а вже після цього в статусі обов'язкового претендента битися з володарем одразу трьох поясів. Це може бути Ентоні Джошуа, який є найбільш медійно розкручений. Чи хтось інший, який теж, пройшовши через ці два поєдинки, буде вже великою зіркою.



Паркер в бою проти Джошуа (фото: AP)

Якби Паркер вірив у свої сили в бою з Усиком, то точно б не намагався провернути такі схеми. Однак страх і розуміння своєї приреченості змушують його вдаватися до хитрощів. Також можемо відмітити, що можливість суперництва з одним із кращих боксерів сучасності йому не важлива, головне для нього – гроші. Для підтвердження даного твердження можемо хоча би згадати про бій новозеландця з Ентоні Джошуа. В ньому він протягом всього часу так і не зважився на серйозне загострення, вибрав варіант обережно відбоксувати всі 12 раундів, отримати чек зі сумою з шістьма нулями та спокійно поїхати собі додому.