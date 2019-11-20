Чи виконуватиме DZIDZIO гімн України на Євро 2020 – офіційний коментар

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Михайло Хома / прес-служба DZIDZIO

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігорю Бурбас поширив інформацію, що DZIDZIO виконуватиме гімн України під час матчів національної збірної на Євро-2020. У прес-службі артиста спростовують інформацію.

У своєму твіттері Ігор Бурбас написав, що Михайло Хома виступатиме перед кожним матчем збірної України на Євро-2020. Як відомо, "синьо-жовті" ще в жовтні гарантували собі участь на чемпіонаті Європи.

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УАФ довірила Михайлу Хомі вживу виступати перед кожним матчем збірної на Євро 2020. Це вам не якесь там Євробачення, тут аудиторія значно більша,
– написав Бурбас.


Скріншот

Хто такий Ігор Бурбас? Журналіст телеканалів "Футбол 1" та "Футбол 2". У своєму твіттері Бурбас часто публікує інсайдерську інформацію. Нещодавно Бурбас в інтерв'ю розповів, що поширив неправдиву інформацію про трансфер київського "Динамо".

Водночас у прес-службі DZIDZIO спростовують інформацію про те, що Михайло Хома виконуватиме гімн України на чемпіонаті Європи.

Це не підтверджена офіційно інформація. Можливо, люди просять і хочуть щоб так було. Тому, як тільки з'явиться офіційна інформація, то вона буде опублікована на сайті УАФ (Українська асоціація футболу, – Спорт24) та офіційній сторінці DZIDZIO,
– сказали в прес-службі співака для Спорт24.

DZIDZIO вже виконував гімн України

Збірна України 11 жовтня зіграла матч кваліфікації Євро-2020 проти Литви. Гра відбулася у Харкові. Виконання гімну України перед цим матчем довірили популярному виконавцю DZIDZIO.

Михайло Хома відмінно впорався з поставленим завданням, душевно виконавши гімн. Це викликало захват у вболівальників української команди.

Відео виконання гімну України DZIDZIO
Якщо відео не відкривається на сайті, його можна переглянути на ютубі за посиланням

 

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Теги: LifeStyle Спорт Футбол Новини Спорту Дзідзьо Збірна України з футболу
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