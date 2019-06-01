Дзюдоїстка Білодід опублікувала яскраве фото у футболці португальського ФК "Спортінг"

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Дарія Білодід
Дарія Білодід / Judo Inside

Відома в усьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід на своїй сторінці в Instagram опублікувала яскраве фото у зеленій футболці португальського футбольного клубу "Спортінг".

На фото спортсменка знову показала свій натренований прес, підкотивши футболку.

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Зіркові українські дзюдоїсти Дарія Білодід і Георгій Зантарая стали амбасадорами португальского ФК з міста Лісабон "Спортінг". Вони підписали контракт з клубом до Олімпійських ігор в Токіо, які відбудуться у 2020 році.

Хто такий амбасадор У цього слова є декілька значень. У випадку, коли йдеться про певний бренд, то це людина, яку наймає організація або компанія, щоб представляти бренд в позитивному світлі і тим самим сприяти підвищенню впізнаваності бренду та зростанню продажів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#sportingolympics #sportingclubedeportugal #sporting

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

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Теги: Новини Спорту Спорт Дарія Білодід Дзюдо
Джерело: 24 канал
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