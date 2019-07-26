Дзюдоїстка Білодід привітала тата з днем народження: зворушливі фото

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Дарія Білодід
Дарія Білодід / іnstagram.com/dariabilodid7

Відома в усьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід привітала батька з днем народження на своїй сторінці в Instagram.

Декілька днів тому вона опублікувала там два фото зі своїм татом.

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На одному з них вона вже доросла обіємає його після змагань. А на другому Білодід показала себе маленькою поруч із дуже молодим батьком.

З днем народження, мій найкращий тато на світі! Я тебе люблю!
– підписала допис Дарія.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Днем Рождения,мой самый лучший папа на свете! Я тебя люблю️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

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Теги: Спорт Новини Спорту Дарія Білодід Дзюдо
Джерело: 24 канал
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