Дзюдоїстка Білодід привітала тата з днем народження: зворушливі фото
Відома в усьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід привітала батька з днем народження на своїй сторінці в Instagram.
Декілька днів тому вона опублікувала там два фото зі своїм татом.
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На одному з них вона вже доросла обіємає його після змагань. А на другому Білодід показала себе маленькою поруч із дуже молодим батьком.
З днем народження, мій найкращий тато на світі! Я тебе люблю!
– підписала допис Дарія.
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Джерело: 24 канал
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