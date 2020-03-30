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Ефективні тренування для ніг від Еліни Світоліної: відео

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Еліна Світоліна / facebook.com/elinasvitolinaofficial

Перша ракетка України далі продовжує ділитись у своїх соцмережах із вболівальниками хорошими програмами тренувань для усього тіла. Цього разу спортсменка вирішила показати фізичні вправи для ніг.

Тенісистка раніше вже викладала такі відео у своєму інстаграмі, закликаючи людей залишатись вдома та підтримувати фізичну форму разом із нею.

Варто побачити Світоліна запалює спокусливими танцями у TikTok – відео

Еліна заповнює перерву, яка стала вимушеною через пандемію коронавірусу. Українка тренується сама, а також зі своїм бойфрендом відомим французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Світоліна не тільки заповнює вільний час такими тренуваннями, а й тепер активно розпочала танцювати. Тенісистка викладає свої танці у програмі TikTok та ділиться у своєму інстаграмі.

Еліна виклала сім роликів із вправами для ніг та зазначила, що 45 секунд тренуємось, а 15 секунд відпочиваємо.

Українка Еліна Світоліна взяла участь у трьох челенджах на підтримку людей із коронавірусом. До цього Світоліна поділилась з усіма, як вміє жонглювати рулоном туалетного паперу тенісною ракеткою у челенджі "Залишайся вдома".

Також спортсменка взяла участь у танцювальному челенджі Vibe Challenge Tik Tok, де учасник під певну музику повинен енергійно рухати руками і ногами, а під кінець завмерти. Ще один челендж "Тренуйся вдома – грай за весь світ" спортсменка підтримала у інстаграмі.

Додамо, що через пандемію коронавірусу були скасовані усі тенісні турніри до червня.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Еліна Світоліна Новини Спорту Спорт Теніс
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