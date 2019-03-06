Ефектне промо вирішальних матчів у битві за Кубок України з баскетболу: відео
9-10 березня у Дніпрі відбудеться довгоочікуваний Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу, в рамках якого будуть зіграні півфінальні та фінальні матчі змагань.
В суботу, 9 березня, о 14:00 зіграють "Політехнік" та "Одеса". А о 17:00 у цей же день протистоятимуть один одному чинний володар трофею "Дніпро" та "Київ-Баскет". Фінальний матч відбудеться 10 березня о 14:00.
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Промо-відео до Фіналу чотирьох-2019
Джерело: 24 Канал
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