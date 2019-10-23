Ефектний данк ЛеБрона Джеймса – найкращий момент першого ігрового дня в НБА (відео)

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ЛеБрон Джеймс у матчі проти "Кліпперс"
ЛеБрон Джеймс у матчі проти "Кліпперс" / twitter.com/Lakers

В НБА стартував новий сезон. У перший день було зіграно лише два матчі. Однак один з них – це дербі в Лос-Анджелесі між "Кліпперс" та "Лейкерс".

Нагадаємо, що "Кліпперс" обіграв "Лейкерс" у цьому матчі 112:102. ЛеБрон Джеймс набрав 18 очок. Однак саме його ефектний данк у матчі став найкращим моментом ігрового дня. На другому місці – його ж блокшот у цій грі.

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До топ-5 моментів потрапив і Кавай Ленард. Він у цьому матчі набрав 30 очок.

Відео найкращих моментів ігрового дня НБА

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Баскетбол
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