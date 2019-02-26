Ефектний данк українця потрапив у топ-5 моментів дня кваліфікації чемпіонату світу: відео

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В'ячеслав Бобров
В'ячеслав Бобров / ФБУ

Форвард збірної України з баскетболу В'ячеслав Бобров оформив потужний данк в матчі проти Словенії (84:85 ОТ) в рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2019.

Данк Боброва потрапив у топ-5 моментів ігрового дня відбіркового турніру.

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Що таке данк?
Вид кидка в баскетболі, при якому гравець вистрибує вгору і однією або двома руками кидає м'яч крізь кільце зверху вниз. Такий кидок оцінюється як і звичайний – в 2 очка.

Спорт 24 повідомляв, що збірна України з баскетболу не зуміла пробитися на чемпіонат світу-2019, не пройшовши кваліфікаційний турнір.

У групі з Іспанією, Туреччиною, Чорногорією, Латвією та Словенією Україна посіла п'яте місце, а на мундіаль вийшли перші чотири команди.

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Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту Збірна України з баскетболу
Джерело: 24 Канал
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