Ефектний гол ексгравця "Шахтаря" у ворота "Локомотива" став найкращим в Лізі чемпіонів: відео
Гол Дугласа Кости в матчі російського "Локомотива" з туринським "Ювентусом" став найкращим у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів.
У компенсований час поєдинку, який відбувся 5 листопада, колишній гравець "Шахтаря" забив переможний гол у ворота росіян.
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Бразилець продемонстрував відмінну техніку, здійснивши рейд на лівому фланзі. Гонсало Ігуаїн ефектним пасом вивів Дугласа на ударну позицію і Коста віддячив партнеру голом.
Відеоогляд матчу "Локомотив" – "Ювентус" (гол Кости з 5:51)
У підсумку "Ювентус" зумів виграти з рахунком 2:1 та достроково здобув путівку в плей-офф раунд Ліги чемпіонів. Для 29-річного Кости це тільки перший гол у сезоні.
У боротьбі за звання автора найкращого голу Коста випередив Рахіма Стерлінга ("Манчестер Сіті"), Алекса Окслейда-Чемберлена ("Ліверпуль") та Жоффрея Кондогбію ("Валенсія")
Найкращим гравцем 4 туру Ліги чемпіонів став 18-річний нападник "Реала" Родріго, який оформив хет-трик у ворота "Галатасараю".
Результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів читайте ТУТ.