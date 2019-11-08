Ефектний гол ексгравця "Шахтаря" у ворота "Локомотива" став найкращим в Лізі чемпіонів: відео

Гол Дугласа Кости в матчі російського "Локомотива" з туринським "Ювентусом" став найкращим у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

У компенсований час поєдинку, який відбувся 5 листопада, колишній гравець "Шахтаря" забив переможний гол у ворота росіян.

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Бразилець продемонстрував відмінну техніку, здійснивши рейд на лівому фланзі. Гонсало Ігуаїн ефектним пасом вивів Дугласа на ударну позицію і Коста віддячив партнеру голом.

Відеоогляд матчу "Локомотив" – "Ювентус" (гол Кости з 5:51)

У підсумку "Ювентус" зумів виграти з рахунком 2:1 та достроково здобув путівку в плей-офф раунд Ліги чемпіонів. Для 29-річного Кости це тільки перший гол у сезоні.

У боротьбі за звання автора найкращого голу Коста випередив Рахіма Стерлінга ("Манчестер Сіті"), Алекса Окслейда-Чемберлена ("Ліверпуль") та Жоффрея Кондогбію ("Валенсія")

Найкращим гравцем 4 туру Ліги чемпіонів став 18-річний нападник "Реала" Родріго, який оформив хет-трик у ворота "Галатасараю".

Результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів читайте ТУТ.