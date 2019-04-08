Ефектний гол українця Шахова допоміг ПАОКу наблизитися до чемпіонства у Греції: відео

У неділю, 7 квітня, в матчі 27 туру Суперліги Греції ПАОК приймав на своєму полі "Ламія". Поєдинок завершився впевненою перемогою господарів з рахунком 3:0.

ПАОК – Ламія 3:0

Голи: Педро Енріке, 34, Шахов, 78, Бісесвар, 83

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На 78 хвилині другий гол ПАОКу у цьому матчі забив український півзахисник Євген Шахов. Йому вдалося головою точно замкнути простріл з флангу.

Цей гол став для Євгена другим у цьому сезоні. Ще через п'ять хвилин у ворота гостей забили втретє.

Після турів чемпіонату Греції ПАОК лідирує в турнірній таблиці, відірвавшись від "Олімпіакоса" на 10 очок.

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