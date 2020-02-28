Ефектний гол українця став найкращим в турі гандбольної Ліги чемпіонів: відео

Гол лінійного запорізького "Мотора" та збірної України Дмитра Дорощука став найкращим у 13-у турі гандбольної Ліги чемпіонів.

Дорощук відзначився в матчі 13-го туру в матчі проти "Віве Кельце". Він отримав м'яч на шестиметровій лінії та пробив з-за спини. Голкіпер суперників на такий кидок не очікував. А в Лізі чемпіонів цей гол став найкращим.

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Варто додати, що в топ-5 голів 13-го туру Ліги чемпіонів також потрапив і гол "Віве Кельце" у ворота "Мотору". Кидок Артема Королька розмістився на четвертому місці.

Дивіться відео топ-5 голів 13-го туру Ліги чемпіонів