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Ефектний гол українця став найкращим в турі гандбольної Ліги чемпіонів: відео

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Дмитро Дорощук / ГК "Мотор"

Гол лінійного запорізького "Мотора" та збірної України Дмитра Дорощука став найкращим у 13-у турі гандбольної Ліги чемпіонів.

Дорощук відзначився в матчі 13-го туру в матчі проти "Віве Кельце". Він отримав м'яч на шестиметровій лінії та пробив з-за спини. Голкіпер суперників на такий кидок не очікував. А в Лізі чемпіонів цей гол став найкращим.

Оце так: Воротар став героєм матчу Ліги чемпіонів, забивши вирішальний гол на останній хвилині гри: відео

Варто додати, що в топ-5 голів 13-го туру Ліги чемпіонів також потрапив і гол "Віве Кельце" у ворота "Мотору". Кидок Артема Королька розмістився на четвертому місці.

Дивіться відео топ-5 голів 13-го туру Ліги чемпіонів

  • В суботу, 29 лютого, "Мотор" зіграє останній матч в груповому етапі Ліги чемпіонів – вдома проти "Веспрема".
  • Команда з Запоріжжя втратила шанси пробитися в плей-офф, зайнявши останнє місце в групі
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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Гандбол Спорт
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