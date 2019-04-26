Ефектний кидок із сиреною та блискучі данки – топ-моменти фіналу Суперліги: відео

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Топ-моменти фіналу Суперліги: відео
Топ-моменти фіналу Суперліги: відео / http://fbu.ua

Баскетбольний клуб "Хімік" переміг "Київ-Баскет" у третьому матчі фіналу Суперліги та став чемпіоном України.

Останній поєдинок між командами виявився драматичним, оскільки кияни вели в рахунку й могли здобути перемогу.

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Однак гравці "Хіміка" знайшли в собі сили не тільки відігратися, але й здобути третю перемогу в протистоянні та стати чемпіонами України.

Поєдинок між командами запам'ятався боротьбою та яскравими кидками.

"Хімік" втретє став переможцем Суперліги.

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Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу БК Київ-Баскет БК Хімік
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