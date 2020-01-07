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Ефектний момент за участі Леня потрапив у топ-10 найкращих в НБА: відео

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Олексій Лень / nba.com

Український баскетболіст Олексій Лень провів черговий хороший поєдинок за "Атланту", хоча його команда і програла "Денверу". Момент за участі Олексія потрапив у десятку найкращих ігрового дня в НБА.

До десятки найкращих потрапив момент за участі Леня у середині першої чверті гри з "Денвером".

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Гравець "Атланти" Янг віддав класну передачу на українського баскетболіста і той, продавивши суперника, набрав 2 очки.

Момент за участі Леня та Янга посів шосту сходинку у хіт-параді.

Відео найкращих моментів НБА

Олексій Лень провів на паркеті 21 хвилину і за цей час набрав 10 очок. "Атланта" програла "Денверу" з рахунком 115:123.

Для українця цей матч став 34-м у нинішньому сезоні.

лень в нба – хроніка подій

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол NBA Олексій Лень
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