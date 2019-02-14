Ефектний пас українського баскетболіста Гладиря увійшов у топ-10 моментів Єврокубка: відео

Результативні дії українського атакувального захисника "Монако" Сергія Гладиря потрапили у підсумкову десятку найкращих пасів раунду топ-16 Єврокубка.

У грі проти "Партизана" українець віддав ефектний пас на Еріка Букнера. Цей момент розмістився на дев’ятому місці у підбірці від офіційного сайту Євроліги.

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Відео результативних пасів в Топ-16 Єврокубку

Попри це, ні "Монако", ні "Партизан" не зуміли вийти в раунд плей-офф Єврокубка.