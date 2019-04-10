Ефектний сейв українця Луніна визнаний найкращим у чемпіонаті Іспанії: відео
Український воротар Андрій Лунін у березні зіграв лише один офіційний матч – за "Леганес" у чемпіонаті Іспанії. Протистояв його команді грізний мадридський "Атлетіко".
Саме в цьому матчі Андрій Лунін зробив неймовірний сейв, який був визнаний найкращим у чемпіонаті Іспанії в березні. Українець дістав м'яч з верхнього кута воріт після потужного удару Тома Лемара зі штрафного.
Подивіться на неймовірну гру Луніна у матчі проти "Атлетіко"
Сам матч закінчився мінімальною перемогою "Атлетіко". У цьому матчі забив Сауль. Півзахисник спочатку пробивав пенальті, але Лунін відбив його удар. Та гравець "Атлетіко" першим опинився на добивання та відправив м'яч у сітку воріт "Леганеса".
Джерело: 24 Канал
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