Ефектний сейв українця Луніна визнаний найкращим у чемпіонаті Іспанії: відео

Український воротар Андрій Лунін у березні зіграв лише один офіційний матч – за "Леганес" у чемпіонаті Іспанії. Протистояв його команді грізний мадридський "Атлетіко".

Саме в цьому матчі Андрій Лунін зробив неймовірний сейв, який був визнаний найкращим у чемпіонаті Іспанії в березні. Українець дістав м'яч з верхнього кута воріт після потужного удару Тома Лемара зі штрафного.

Подивіться на неймовірну гру Луніна у матчі проти "Атлетіко"

Сам матч закінчився мінімальною перемогою "Атлетіко". У цьому матчі забив Сауль. Півзахисник спочатку пробивав пенальті, але Лунін відбив його удар. Та гравець "Атлетіко" першим опинився на добивання та відправив м'яч у сітку воріт "Леганеса".