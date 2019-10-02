Ефектний трейлер до українсько-російського поєдинку Гвоздик – Бетербієв: відео

18 жовтня відбудеться об'єднавчий поєдинок українського чемпіона WBC в напівважкій вазі Олександра Гвоздика і російського чемпіона IBF Артура Бетербієва.

В мережі вже з'явився ефектний трейлер до бою Гвоздик – Бетербієв.

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Трейлер до бою Гвоздик – Бетербієв: дивіться відео

Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона. У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик у Філадельфії провів свій перший захист титулу Гвоздик технічним нокаутом впевнено захистив титул WBC. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу.

Бетербієв завоював титул IBF 11 листопада 2017 року. Він зустрівся з німцем Енріко Келлінгом у бою за вакантний титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією IBF. Росіянин здобув перемогу нокаутом у 12-му раунді. Після цього росіянин провів два захисти свого поясу. У жовтні 2018 року він нокаутував британця Каллума Джонсона, а в травні 2019 технічним нокаутом здолав Радівое Калайджича.