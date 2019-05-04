Ефектний удар у падінні Стаховського в фіналі потрапив у найкращі моменти квітня: відео
Український тенісист Сергій Стаховський зіграв у фіналі турніру на Тайвані. Його удар у цьому матчі потрапив у число найкращих на турнірах ATP у квітні.
У фіналі турніру Стаховський зіграв проти австрійця Денніса Новака. На жаль, українець програв цей матч. Однак його удар у падінні у цьому матчі зайняв друге місце серед найкращих ударів квітня турнірів серії Challenger.
До слова: Стаховський вийшов у фінал турніру в Сеулі у парному розряді
Джерело: 24 канал
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