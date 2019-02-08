Екгофф виграла індивідуальну гонку в Кенморі, Бондар єдина з українок у топ-30

У канадському Кенморі відбулася жіноча індивідуальна гонка в рамках сьомого етапу Кубка світу. Через сильний мороз була скорочена дистанція. Жінки замість 15 км пробігли 12,5. Також замість стандартної однієї хвилини за промах до результату спортсменкам додавали 45 секунд.

Перемогу в гонці здобула норвежка Тіріл Екгофф, якій найкраще вдалося пристосуватися до складних умов. З одним промахом на вогневих рубежах вона подолала дистанцію за 36 хвилин.

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10 секунд їй програла чешка Маркета Давидова, а бронза в італійки Лізи Віттоцці. Обидві біатлоністки продемонстрували чисту стрільбу.

So many smiles for this ceremony: for @TirilEckhoff , for Davidova and for @lisa_vittozzi! for Hildebrand, Tandrevold and Hinz in #CAN19 Watch the competition again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/BBmUUPJ6Uu — IBU World Cup (@IBU_WC) 7 февраля 2019 г.

Найсильнішою з українок виявилася Яна Бондар. Вона з двома промахами на "лежці" фінішувала 27-ю. Для Яни це третій найкращий результат у кар'єрі. 36-е місце посіла Олена Підгрушна, яка допустила тільки один промах.

Надія Бєлкіна з одним промахом продемонструвала 41 результат. Поряд з нею, 42 місце, завершила "індивідуалку" Юлія Джима, яка на старт вийшла у червоній майці лідера. Юлія настріляла аж три промахи. 45-е місце в Юлї Журавок.

Уже сьогодні на біатлоністок чекає естафета, старт якої запланований на 23.40

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