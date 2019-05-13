Екіпаж Валерія Горбаня і Сергія Ларенса переміг на ралі Фортеця

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Екіпаж Eurolamp WRT на ралі Фортеця
Екіпаж Eurolamp WRT на ралі Фортеця / Eurolamp WRT

Три екіпажі Eurolamp WRT взяли участь у другому етапі Чемпіонату України з ралі – ралі Фортеця, який відбувся 11-12 травня 2019 року в Кам'янець-Подільському. Рівних же не було Валерію Горбаню та Сергію Ларенсу.

Екіпаж Валерія Горбаня і Сергія Ларенса не мав будь-яких турнірних завдань на перегони, тому розглядав її виключно як тренувальний виїзд. З самого старту гонки українсько-естонському екіпажу не було рівних. Спецділянку за спецділянкою зелено-червоний Mini JCW WRC пішов у відрив від суперників. Екіпаж фінішував кращим на всіх швидкісних відрізках і впевнено оформив перемогу на ралі Фортеця.

До слова: Автомобіль безпеки спричинив курйозну аварію під час перегонів

По-іншому пройшла гонка для Ігоря Чаповського з Іваном Мішиним. Одеський екіпаж проводив першу спільну гонку на новій для себе техніці. З огляду на цей фактор, а також тривалу відсутність Ігоря за кермом спортивного автомобіля, можна констатувати, що п'яте місце в абсолютному заліку для екіпажу схоже на перемогу в гонці.

Третій екіпаж у складі Андрія Захарчука та Ярослава Кадученка впевнено проїхав всю дистанцію і побачив фініш в складній гонці, яка також була дебютною для екіпажу в такому складі.

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Теги: Спорт Перегони
Джерело: 24 канал
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