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Екоавтивістка Грета Тунберг розкритикувала Роджера Федерера через співпрацю зі спонсором

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Роджер Федерер / Фото з відкритих джерел

Всесвітньо відома екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг приєдналася до акції проти живої легенди тенісу Роджера Федерера.

17-річна Тунберг, яка була названа Людиною року за версією журналу "Time" в 2019 році, ретвітнула заклик до Федерера припинити співпрацю з банком "Credit Suisse".

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Екологічні активісти незадоволені тим, що банк активно інвестує в розробку корисних копалин, тим самим сприяючи заподіянню шкоди довкіллю. Зокрема, прихильники акції вийшли на вулицю з плакатами "Credit Suisse знищує планету. Роджер, ти їх підтримуєш?".


Екоативісти вийшли проти Роджера Федерера

За інформацією ЗМІ, "Credite Suisse" працює з Федерером з 2009 року, а за контракт з банком спортсмен отримує близько 7 мільйонів доларів щорічно (загальний дохід від усіх спонсорів – близько 90 мільйонів доларів у рік) і є одним із донорів його благодійного фонду.

Роджер Федерер, який є володарем рекордних 20 трофеїв "Великого шолома", цю ситуацію поки не коментував.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Роджер Федерер Грета Тунберг
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