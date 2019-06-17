Екс-бойфренд Світоліної програв свій матч вслід за українкою

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Гаель Монфіс
Гаель Монфіс / twitter.com/tennistime5

Французький тенісист Гаель Монфіс програв в 1/16 фіналу трав'яного турніру в німецькому Галле. Екс-бойфренд Еліни Світоліної поступився земляку П'єру-Югу Ерберу.

П'єр-Юг Ербер – Гаель Монфіс 2:0 (7:6, 6:4)

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У першому сеті тенісисти обмінялися перемогами на подачах одне одного й справа дійшла до тай-брейку. Там фортуна була на стороні Ерберга, який виграв 8:6.

У другому сеті справа також йшла до тай-брейку, але Ерберг зумів зробити брейк за рахунку 5:4 на свою користь й виграв поєдинок.

Монфіс, як і його вже колишня дівчина Еліна Світоліна, невдало розпочав трав'яний сезон. Українка також програла в 1/16 фіналу, але в Бірмінгемі (Англія).

Стосунки Монфіса та Світоліної не протрималися й півроку. Про роман Світоліної й французького тенісиста Гаеля Монфіса стало відомо в січні 2019 року під час Australian Open. Тепер же ЗМІ пишуть, що україно-французькому "союз" настав кінець.

Самі спортсмени інформацію поки не коментували. Пара вже видалила спільний акаунт в Instagram. Крім того, Світоліна видалила майже всі спільні з Монфісом фото зі своєї особистої сторінки в Instagram.

blog_ava
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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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