Екс-чемпіон світу впевнений, що Кличка чекають бої з Джошуа, Ф'юрі та Уайлдером

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC українець Віктор Постол поділився своєю думкою щодо можливого повернення у бокс Володимира Кличка.

Постол розповів, що бачив, як Кличко повернувся до тренувань і перебуває в хорошій фізичній формі.

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"Весь інтернет гуде, що Володимиру пропонують контракт на три бої. Я бачив, що він вже повернувся в зал в Конча-Заспі, що він почав тренуватися. Якщо він в хорошій формі й відчуває, що може, то чому ні?

Він важкоатлет, є удар, є сили, у нього все є. Якщо він себе добре почуває і вважає, що може ще побоксувати, то все від нього залежить.

Мені особисто, звичайно ж, ще хотілося б його побачити. Але, я впевнений, у нього бої будуть дуже сильні. Не просто з якимись там мішками, а з топ-боксерами. Бій з Джошуа, з Ф'юрі, Уайлдером. Все можливо і це було б дуже цікаво", – сказав Постол.

Раніше стрімінгова платформа DAZN запропонувала Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення на ринг.

Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки, які можуть відбутися у 2019 році – в травні, вересні та грудні. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

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