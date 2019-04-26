Екс-чемпіон світу заявив, що отримав пропозицію битися з Кличком: відео

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Шеннон Бріггс
Шеннон Бріггс / GETTY IMAGES

Колишній чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO Шеннон Бріггс заявив, що йому пропонували бій з українцем Володимиром Кличком, який завершив професійну кар'єру.

Бріггс переконує, що готовий провести бій проти Володимира Кличка, якщо той вирішить повернутися у бокс.

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Дзвінок пролунав о третій годині ночі. Мене запитали, чи не хочу я побитися з Володимиром Кличком, і я сказав, що готовий. Подивимося, що з цього вийде, але я був би радий, якби бій відбувся. Я говорю серйозно – мені дійсно запропонували такий бій. Якщо чемпіон повернеться, буде справжній землетрус, грім і блискавка,
– заявив 47-річний Бріггс в ефірі IFL TV.

Американський боксер має досвід протистояння з братами Кличками. Зокрема, у жовтні 2010-го року він програв Віталію Кличку. Бріггс вистояв усі 12 раундів попри те, що пропустив надзвичайно велику кількість ударів. Кличко переміг одноголосним рішенням суддів. Після цього Бріггс безрезультативно добивався бою з Кличком-молодшим.

Спорт 24 писав, що у березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення в ринг. Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень.

Тепер на кону 80 мільйонів доларів. Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал, які можуть відбутися у 2019 році. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Володимир Кличко
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