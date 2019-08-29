Легенда UFC вдруге за рік побив людину на вулиці: відео

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Бі Джей Пенн
Бі Джей Пенн / Фото з відкритих джерел

Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах Бі Джей Пенн виявився в центрі чергового скандалу.

Напередодні на Гаваях Пенн в компанії друзів проводив час в одному з барів. Портал TMZ опублікував відео, на якому Пенн б'є людину біля бару.

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У бійця стався конфлікт з одним з відвідувачів. На відео видно, як Пенн завдає чотири удари ліктем по голові опонента. Також невідомому чоловікові завдає удари ногами одна з жінок.

Поліція, яка прибула на місце інциденту, що не заарештувала скандального бійця і навіть не пред'явила звинувачень у скоєнні злочину.

До слова, в кінці червня 2019 року Пенн вже побився з викидайлами одного зі стрип-клубу.

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Теги: Спорт
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