Екс-чемпіон WBA побив домініканського боксера й заявив, що готовий до бою з Ломаченком: відео

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Хав'єр Фортуна переміг Шаріфа Богере
Хав'єр Фортуна переміг Шаріфа Богере / twitter.com/BoxingBubble

Колишній чемпіон світу з Домініканської Республіки Хав'єр Фортуна переміг уродженця Уганди Шаріфа Богере. Після поєдинку Фортуна заявив, що готовий битися з українцем Василем Ломаченком.

Поєдинок не вийшов видовищним, що часто буває в боях за участю Фортуни. До екватора бій був рівним, але ближче до середини поєдинку Фортуна все ж перехопив ініціативу.

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Спершу в 6-му раунді рефері відрахував угандійцю нокдаун, якого не було. Бій очікувано пройшов всю дистанцію. Вердикт суддів: тричі 96:93 на користь Фортуни.

 

 

Зараз мені потрібен новий контракт, щоб битися з Джервонтою Девісом або кимось іншим. Я готовий битися з Василем Ломаченком, та в принципі з будь-яким бійцем,
– заявив Фортуна після бою.

Хто такий Хав'єр Фортуна?
29-річний боксер-професіонал, який виступає в другій напівлегкій і легкій ваговій категорії. На професійному ринзі Фортуна провів 37 поєдинків, два програв та 1 звів до нічиєї. Його стійка – лівша. Зріст – 165 см. Регулярний чемпіон світу за версією WBA (2015-2016) у другій напівлегкій вазі. 4 червня 2016 року, проводячи другий захист титулу чемпіона світу за версією WBA, зазнав першої поразки. Він поступився американцеві Джейсону Сосі.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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