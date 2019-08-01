Екс-чемпіона світу з боксу засудили на 18 років за зґвалтування 8-річної доньки

Колишній боксер Карлос Бальдомір наступні 18 років проведе у тюрмі. Екс-чемпіон світу у середній вазі за версією WBC був визнаний винним у сексуальному насиллі над своєю 8-літньою донькою.

Карлоса Бальдоміра затримали ще у 2016 році. Позов проти нього подала його колишня дружина, яка звинуватила його у сексуальному насильстві над їх донькою. Це відбувалося між 2012 та 2014 роками, повідомляє boxingscene.com.

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Звинувачення спиралося на свідчення 14 свідків. Бальдомір був визнаний винним в кількох епізодах сексуального насильства над дочкою. Слідство встановило, що домагання з боку Бальдомір почалися відтоді, як доньці спортсмена виповнилося вісім років.

Коли розпочався судовий розгляд, Бальдомір він себе доволі зухвало. Під час одного з засідань він показав усім присутнім середній палець, що потрапило у трансляцію.



Бальдомір на суді / Фото: AFP

Прокурори вимагали для боксера 20 років ув’язнення. Однак суд засудив його до 18 років. При цьому вирок зачитували за зачиненими дверима задля захисту потерпілої.

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Бальдомір завершив кар'єру в 2014 році. За свою кар'єру боксер здобув 49 перемог (15 з яких – нокаутом) та зазнав 16 поразок.

У липні 2006 року, здобувши перемогу над Артуро Гатті, Бальдомір завоював пояс чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). У листопаді того ж року він позбувся титулу, поступившись американцеві Флойду Мейвезеру.

Він розпочав кар'єру тренера, а в 2016 році отримав нагороду аргентинського конгресу за досягнення у спорті.

Коли звинувачення дійшли до нього, Бальдомір жив із теперішньою дружиною та чотирирічним сином. У нього три дочки від першого шлюбу.