Екс-форвард "Шахтаря" та зірковий опорник Рока: що відомо про "Еспаньйол", з яким зіграє "Зоря"

Луганській "Зорі" у фіналі кваліфікації Ліги Європи доведеться зіграти з грізним суперником. Підопічні Віктора Скрипника зустрінуться з іспанським "Еспаньйолом". Перший матч проти непростого суперника з Барселони відбудеться уже в четвер, 22-го серпня, на полі опонента луганців.

Минулий сезон

"Еспаньйол" повернувся до єврокубків вперше із сезону 2006/2007. У 2006 році "біло-сині" несподівано виграли Кубок Іспанії, що дозволило виступати в Кубку УЄФА. Тоді іспанці дійшли до фіналу, в якому в серії пенальті програли "Севільї". Після того "Еспаньйол" не міг вийти в єврокубки.

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У минулому сезоні команда під орудою Рубі посіла сьоме місце в чемпіонаті Іспанії, що дозволило "Еспаньйолу" пробитися у кваліфікацію Ліги Європи. Влітку Рубі пішов з клубу попри те, що вивів команду в Лігу Європи.

Іспанський фахівець Девід Гальєго зайняв пост головного тренера "Еспаньйола". У свою чергу Рубі підписав трудовий договір з "Бетісом", який у минулому сезоні Прімери посів 10-е місце.

Що цікаво, саме "Бетіс" вибив "Еспаньйол" за сумою двох матчів з Кубка Іспанії. Перший матч на полі майбутнього суперника "Зорі" завершився нічиєю 1:1. Такий же рахунок було зафіксовано в основний час матчу-відповіді. В овертаймі "Бетіс" дотиснув суперника й вийшов до півфіналу.

Попередній раунд кваліфікації

"Еспаньйол", як і "Зоря", стартував у Лізі Європи з 2-го кваліфікаційного раунду. Спершу "папуги" знищили ісландський клуб "Стьярнан". За сумою двох матчів іспанці перемогли з непристойним рахунком 7:1.

Безжальними підопічні Гальєго були в третьому кваліфікаційному раунді. "Еспаньйол" розтрощив швейцарський клуб "Люцерн" з рахунком 6:0 за сумою двох матчів. Результат 3:0 був зафіксований у двох поєдинках.

Нові гравці

У літнє трансферне вікно лави "Еспаньйола" поповнили п’ятеро нових футболістів.

– 25-річний воротар Андрес Пріето (перейшов безкоштовно з клубу "Леганес");

– 28-річний оборонець Фернандо Калеро (перейшов з клубу "Вальядолід" за 8 мільйонів євро);

– 30-річний півзахисник Aндеp Ітурраспе (перейшов безкоштовно з клубу "Атлетік" Більбао);

– 22-річний форвард Матіас Есекіель Варгас (перейшов з клубу "Велес Сарсфілд" за 10,5 мільйона євро);

– 28-річний нападник Факундо Феррейра (перейшов на правах оренди з клубу "Бенфіка") (Факундо грав за "Шахтар").

Ключові футболісти

Увесь склад іспанського "Еспаньйола" коштує майже 137 мільйонів євро. Це на один мільйон менше, аніж коштує склад донецького "Шахтаря". Майже на 40 мільйонів євро дешевший склад київського "Динамо". Обойма іспанців на 122 мільйони євро дорожча, аніж у "Зорі".

Основним голкіпером іспанців є відомий воротар Дієго Лопес. У новому сезоні досвідчений воротар зіграв у чотирьох матчах і пропустив тільки один гол. Екс-воротар "Реала" був основним гравцем "папуг" і в минулому сезоні.

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Важливим двигуном "Еспаньйола" у центрі поля є 25-річний Серхі Дардер. Хавбек провів чудовий минулий сезон і встиг відіграти три поєдинки у новому футбольному році. Виступає за "Еспаньйол" ще один колишній футболіст "Реала" – Естебан Гранеро. 32-річний півзахисник у минулому сезоні відіграв 30 матчів. Важливим гравцем іспанців є Пабло П'ятті, але він заліковує травму.

Головною зіркою "біло-синіх" є півзахисник Марк Рока. Опорний хавбек є важливою ланкою в центрі поля "Еспаньйола" й провів у минулому сезоні 40 матчів за свою команду. У літнє трансферне вікно Марка хотіла придбати мюнхенська "Баварія". Німецький клуб зупинило те, що "Еспаньйол" вимагає за свого футболіста 40 мільйонів євро.

Досягнення клубу

"Еспаньйол" ніколи не вигравав чемпіонат Іспанії. Водночас "папуги" чотири рази вигравали Кубок Іспанії (1928/29, 1940, 1999/00, 2005/06). П’ять разів "біло-сині" грали у фіналі Кубку.

Двічі "Еспаньйол" доходив до фіналу Кубка УЄФА. У сезоні 1987/88 іспанці за сумою двох матчів програли "Баєру". Перший матч іспанці виграли 3:0, однак з таким же рахунком програли в повторній грі. Німці виграли у серії пенальті.

Невдалою футбольна лотерея була для "Еспаньйола" у сезоні 2006/07. "Папуги" у фіналі Кубка УЄФА програли "Севільї" також в серії пенальті.

Інше

Прізвиська: "папуги", "біло-сині"

Заснування: 1900 рік

Стадіон: Естаді Корнелья-Ель Прат (місткість – 40 500)

Президент: Чень Яньшен

Головний тренер: Девід Гальєго

Рейтинг: не входить у топ-450 рейтингу УЄФА