Екс-глава Ferrari зробив різку заяву про Шумахера: Навколо нього створюється хайп

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Мік Шумахер
Мік Шумахер / twitter.com/SchumacherMick

Колишній керівник італійської команди Ferrari Чезаре Фіоріо сумнівається у здібностях пілота академії Міка Шумахера.

Син легендарного пілота Формули-1 Міхаеля Шумахера взяв участь у тестах у складі Ferrari. 20-річний пілот отримав можливість випробувати актуальний болід Ferrari зразка нинішнього сезону на трасі в Бахрейні.

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Але Чезаре Фіоріо скептично ставиться до таланту гонщика.

У Формулі-2 Мік управляє дуже сильним болідом, але він посів восьме і шосте місця в Бахрейні. Під час тестів Формули-1 він ставав другим, але він використовував більш м'які шини, ніж Ферстаппен, який був швидше. Поки що Мік Шумахер, як на мене, не виглядає досить конкурентоспроможними. Але в будь-якому випадку навколо нього створюється хайп,
– цитує Фіоріо GrandPX.News.

Німецький гонщик підписав контракт з командою Prema, у складі якої провів останні два сезони в європейській "Формулі-3". У минулому році Шумахер здобув у "Формулі-3" вісім перемог і став чемпіоном гоночної серії.

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Теги: Спорт Формула-1
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