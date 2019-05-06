Екс-гравець "Динамо" відзначився дебютним голом-красенем у Бразилії: відео
Екс-гравець київського "Динамо" Че Че відзначився дебютним голом за "Сан-Паулу" в матчі 3 туру чемпіонату Бразилії проти "Фламенго" (1:1).
26-річний бразилець провів на полі весь матч, а на 83-й хвилині вирвав для своєї команди нічию.
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Дебютний гол Че Че за "Сан-Пауло": дивіться відео
Че Че перейшов у "Динамо" лише влітку минулого року, за цей час бразилець зіграв 16 матчів за киян у всіх турнірах, де віддав 1 асист, але так і не зміг закріпитись у команді Хацкевича.
Після 3-х турів чемпіонату Бразилії "Сан-Паулу" посідає третю сходинку турнірної таблиці.
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