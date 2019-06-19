Екс-гравець голландського "Аяксу" очолив харківський "Металіст 1925"

Головна команда харківського "Металісту 1925" отримала нового головного тренера. Ним став колишній футболіст амстердамського "Аяксу" та низки українських клубів, колишній тренер запорізького "Металургу", рівненського "Вересу" та ФК "Львів" Андрій Демченко.

У тренерський штаб команди увійшли Юрій Сивуха, Марина Миндарєва та два наставники, яких рекомендував Андрій Демченко. Це Євген Пісоцький та Роман Романов.

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"Хотілося б подякувати керівництву клубу за довіру та за те, що відтепер я є головним тренером цього амбітного колективу. Зараз думаю лише про роботу, адже попереду у нас непростий та цікавий сезон. Головне – повернути любов і довіру вболівальників змістовною, результативною та комбінаційною грою. Наша підготовка буде відкритою для всіх шанувальників команди та учасників "Клубу вболівальників". Сподіваюся на підтримку "12-го гравця", для якого ми, власне, і будемо намагатися демонструвати яскравий футбол", – у своєму коментарі сказав Андрій Демченко.

Андрій Демченко із 16-го квітня 2019 року працював одним з асистентів Олександра Горяінова.

Андрій ДемченкоНародився 20 серпня 1976 року в Запоріжжі. Виступав за команди ЦСКА (Москва, Росія), "Аякс" (Амстердам, Нідерланди), "Металург" (Запоріжжя), "Іллічівець" (Маріуполь), "Оболонь" (Київ), "Дачія" (Кишинів, Молдова) та "Геліос" (Харків). У складі "Аяксу" у 1995-му році став володарем Суперкубку УЄФА та Міжконтинентального кубка.



Тренував "Імекс" (Запоріжжя), "Металург" (Запоріжжя), "Обод" (Ташкент, Узбекистан), "Верес" (Рівне), ФК "Львів" та "Металіст 1925" (Харків).