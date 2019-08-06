Екс-гравець львівських "Карпат" приніс перемогу своєму клубу у матчі Ліги Європи: відео

У вівторок, 6 серпня, було зіграно перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Серед них і матч "Арарат-Вірменії" проти грузинського "Сабуртало".

Гра відбулася у Єревані, але перемогу святкували гості. Спочатку росіянин Кобялко забив за "Арарат-Вірменія" ще у першому таймі. Але у другій половині зустрічі вже більш активними були гравці "Сабуртало", які у підсумку і святкували перемогу.

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Спочатку Алтунашвілі зрівняв рахунок. А згодом Леван Кенія, що свого часу виступав у львівських "Карпатах", точним ударом з лінії штрафного майдачника, приніс перемогу грузинському клубу.

Тепер на команди очікує матч-відповідь. Гра відбудеться 14 серпня у Тбілісі. Переможець цієї пари зіграє проти переможця пари "Ф91 Дюделанж" – "Німме Каллю" за право зіграти у груповому етапі Ліги Європи. Саме з "Ф91 Дюделанж" Леван Кенія перейшов влітку в грузинський "Сабуртало".

Відеоогляд матчу "Арарат-Вірменія" – "Сабуртало"