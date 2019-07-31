Екс-гравець "Шахтаря" відвідав матч "Карпати" – "Динамо", він може перейти у львівський клуб

Колишній гравець донецького "Шахтаря" Олександр Кучер був замічений на матчі львівських "Карпат" проти київського "Динамо".

Кучер перебував у підтрибунних приміщеннях після закінчення матчу. Сама гра закінчилася перемогою "Динамо" завдяки автоголу та голу з пенальті.

Як це було: Відео перемоги "Динамо" у матчі проти "Карпат"

На післяматчевій прес-конференції поставили питання про підписання Кучера. Однак головний тренер "Карпат" Олександр Чижевський так і не дав остаточної відповіді. Він сказав, що треба дивитися, у якому стані перебуває футболіст, щоб знати, чи підписувати його. Хоча відмітив, що такий гравець став у пригоді б команді. При цьому офіційний сайт "Карпат" не дав це питання і відповідь у розшифровці прес-конференції. Як і питання про те, хто займається трансферами у клубі. Таке питання виникло після того, як стало відомо, що гравцям "Карпат" погрожували втратою місцем в заявці команди, якщо вони не почнуть співпрацювати з футбольним агентом Вадимом Шаблієм.

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Останнім клубом Кучера був турецький "Кайсеріспор". Загалом за два сезони в Туреччині захисник зіграв у 42 матчах, в яких відзначився двома результативними передачами.

36-річний Кучер відомий за своїми виступами у складі донецького "Шахтаря". Разом з "гірниками" Олександр сім разів вигравав чемпіонат України, 5 разів Кубок України та тричі Суперкубок України.

У 2009 році разом з донецьким клубом виграв Кубок УЄФА. За збірну України Кучер зіграв 57 матчів, в яких забив 2 голи.

До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн