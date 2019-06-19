Екс-гравець "Шахтаря" забив гол з пенальті за гру рукою футболіста "Динамо" на Кубку Америки

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Карлос Самбрано проти Марсело Морено у матчі Болівія – Перу на Копа Амеріка
Карлос Самбрано проти Марсело Морено у матчі Болівія – Перу на Копа Амеріка / Getty Images

На віть на Кубку Америки знайшлося місце для протистояння між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо". Хоча обидва футболісти, які виявилися до цього причетні, мабуть, про це і не здогадуються.

У матчі другого туру Копа Амеріки Болівія грала проти Перу. За перших зіграв Марсело Морено, що свого часу виступав за донецький "Шахтар". А за Перу – Карлос Самбрано, права на якого належать київському "Динамо". 

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Саме Самбрано зіграв рукою у власному штрафному майданчику, за що арбітр призначив пенальті. Його і реалізував Морено, вивівши Болівію вперед у рахунку. Але матч закінчився перемогою Перу, яка зуміла забити тричі.

Відео попущення Самбрано та голу з пенальті Морено

 

Марсело Морено
Колишній гравець донецького "Шахтаря". "Гірники" купили його ще у 2008 році у бразильського "Крузейро" за 9 мільйонів євро. Зігравши за "гірників" у першому сезоні, нападник згодом відправився в оренду. Спочатку у німецький "Вердер", після чого в англійський "Віган". Тож за 3,5 роки у складі "Шахтаря" він зіграв лише у 32 матчах. Після чого був проданий у той же "Крузейро". А зараз виступає за китайський клуб "Шицзячжуан Юнчан".

Карлос СамбраноПеруанський захисник, права на якого належать київському "Динамо". Перейшов в український клуб з російського "Рубіна" у січні 2018 року. Але за "Динамо" так і не зіграв жодного офіційного матчу. Тож влітку на правах оренди перейшов у швейцарський "Базель".

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Теги: Новини Спорту Шахтар Динамо Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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