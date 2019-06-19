Екс-гравець "Шахтаря" забив гол з пенальті за гру рукою футболіста "Динамо" на Кубку Америки
На віть на Кубку Америки знайшлося місце для протистояння між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо". Хоча обидва футболісти, які виявилися до цього причетні, мабуть, про це і не здогадуються.
У матчі другого туру Копа Амеріки Болівія грала проти Перу. За перших зіграв Марсело Морено, що свого часу виступав за донецький "Шахтар". А за Перу – Карлос Самбрано, права на якого належать київському "Динамо".
До слова: Арбітр двічі не зарахував голи Бразилії у ворота Венесуели на Копа Амеріка
Саме Самбрано зіграв рукою у власному штрафному майданчику, за що арбітр призначив пенальті. Його і реалізував Морено, вивівши Болівію вперед у рахунку. Але матч закінчився перемогою Перу, яка зуміла забити тричі.
Відео попущення Самбрано та голу з пенальті Морено
Марсело Морено
Колишній гравець донецького "Шахтаря". "Гірники" купили його ще у 2008 році у бразильського "Крузейро" за 9 мільйонів євро. Зігравши за "гірників" у першому сезоні, нападник згодом відправився в оренду. Спочатку у німецький "Вердер", після чого в англійський "Віган". Тож за 3,5 роки у складі "Шахтаря" він зіграв лише у 32 матчах. Після чого був проданий у той же "Крузейро". А зараз виступає за китайський клуб "Шицзячжуан Юнчан".
Карлос СамбраноПеруанський захисник, права на якого належать київському "Динамо". Перейшов в український клуб з російського "Рубіна" у січні 2018 року. Але за "Динамо" так і не зіграв жодного офіційного матчу. Тож влітку на правах оренди перейшов у швейцарський "Базель".
Вибір редакції
-
Фонсека хоче забрати в "Рому" українського півзахисника з "Шахтаря"сьогодні , 09:06
-
Скандал з Мішелем Платіні: як з цим пов'язаний ЧС-2022 в Катарі та президент Франції Саркозі18 червня , 15:30
-
Під час будівництва стадіонів у Катарі до ЧС-2022 загинуло 1400 будівельників з Непалу18 червня , 13:52