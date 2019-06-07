Екс-гравець "Шахтаря" замінить травмованого Неймара у збірній Бразилії
Збірна Бразилії готується до домашнього Кубку Америки. Однак "селесао" на цьому турнірі не допоможе Неймар.
Футболіст отримав травму під час товариського матчу проти Катару. І може пропустити до чотирьох місяців, якщо йому знадобиться хірургічне втручання.
До слова: Неймар показав фото жахливої травми у матчі за збірну Бразилії
Замінити Неймара у збірній Бразилії повинен гравець "Челсі" та колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Вілліан. Його вже викликали на збір команди.
Кубок Америки триватиме з 15 червня по 7 липня в Бразилії. Господарі турніру зіграють в одній групі з Венесуелою, Перу та Болівією.
Джерело: 24 канал
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