Екс-гравець "Шахтаря" замінить травмованого Неймара у збірній Бразилії

23 Читать новость на русском
Вілліан зіграє за збірну Бразилії
Вілліан зіграє за збірну Бразилії / Кадр з відео

Збірна Бразилії готується до домашнього Кубку Америки. Однак "селесао" на цьому турнірі не допоможе Неймар.

Футболіст отримав травму під час товариського матчу проти Катару. І може пропустити до чотирьох місяців, якщо йому знадобиться хірургічне втручання.

До слова: Неймар показав фото жахливої травми у матчі за збірну Бразилії

Замінити Неймара у збірній Бразилії повинен гравець "Челсі" та колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Вілліан. Його вже викликали на збір команди.

Кубок Америки триватиме з 15 червня по 7 липня в Бразилії. Господарі турніру зіграють в одній групі з Венесуелою, Перу та Болівією.

blog_ava
"Опоблок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй ділам" ідуть разом на вибори
сьогодні
4767
Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека очолив італійську "Рому" – ЗМІ
сьогодні 15:02 Тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека очолив італійську "Рому" – ЗМІ
692
Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати у Львові
6 червня 16:00 Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати у Львові
Михайло Гема 2455
Спортсмени та зґвалтування: найгучніші скандали за всю історію
5 червня 17:30 Спортсмени та зґвалтування: найгучніші скандали за всю історію
Ігор Саджениця 3111
Український боксер Постол не зможе провести бій за титул чемпіона
сьогодні 11:19 Український боксер Постол не зможе провести бій за титул чемпіона
253
Втрати України перед грою із Сербією: Шевченко розповів, чи зіграє важливий захисник
6 червня 21:10 Втрати України перед грою із Сербією: Шевченко розповів, чи зіграє важливий захисник
2532
Новини
Більше новин
Залиште відгук