Екс-гравець "Шахтаря" замінить травмованого Неймара у збірній Бразилії

Збірна Бразилії готується до домашнього Кубку Америки. Однак "селесао" на цьому турнірі не допоможе Неймар.

Футболіст отримав травму під час товариського матчу проти Катару. І може пропустити до чотирьох місяців, якщо йому знадобиться хірургічне втручання.

До слова: Неймар показав фото жахливої травми у матчі за збірну Бразилії

Замінити Неймара у збірній Бразилії повинен гравець "Челсі" та колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Вілліан. Його вже викликали на збір команди.

Кубок Америки триватиме з 15 червня по 7 липня в Бразилії. Господарі турніру зіграють в одній групі з Венесуелою, Перу та Болівією.