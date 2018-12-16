Екс-гравець збірної України: Росія однозначний агресор, я жив у Донецьку, коли все починалося

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Рустам Худжамов
Рустам Худжамов / shakhtar.com

Воротар "Маріуполя" Рустам Худжамов розповів про захоплення Донецьку російськими окупаційними військами. Футболіст заявив, що Росія – агресор.

Колишній голкіпер збірної України заявив, що не переїхав би працювати в Росію.

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"Росія однозначний агресор! Я жив у Донецьку, коли все починалося. Банальний приклад: ми їдемо в торговий центр, щоб покататися на гойдалках, а з будівлі прокуратури, яка розташовувалася поряд, виходить людина в балаклаві й з "калашом".

У двох кварталах від мене, на перехресті, зліва, будівля СБУ, а праворуч – "Індустріальний союз Донбасу". Посеред дороги ставлять бетонні блоки. Навколо багато людей з "калашами". Хто ви? Що ви? Хр*н вас знає, хто такі. На ранок ти йдеш – СБУ вже захоплено, ІСД розбитий – його підпалювали й кидали коктейлі Молотова. Співробітники СБУ, наприклад мій сусід, говорили хто це – росіяни.

Я свічку не тримав, але, на мою думку, Росія – агресор. Я не буду змінювати свою думку, щоб комусь сподобатися", – сказав Худжамов в ефірі шоу "Вацко Light".

 

 

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Теги: Футбол Спорт
Джерело: 24 Канал
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