Екс-гравець збірної України став президентом Профспілки футболістів Нідерландів

249 Читать новость на русском
Євген Левченко
Євген Левченко / Esquire Nederland

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко отримав серйозну посаду за кордоном. Він був призначений на пост президента Профспілки футболістів Нідерландів.

Одним з ключових напрямків роботи Профспілки футболістів Нідерландів – є допомога молодим футболістам.

Читайте також: Ліга чемпіонів: "Селтік" та "Ференцварош" після перемог дізналися нових суперників

Я на своїй власній кар'єрі відчув, наскільки вразливі молоді футболісти. Ти повністю сконцентрований на своєму майбутньому, і тобі життєво важливі настанови від людей, яким ти можеш повністю довіряти.

ПФН пропонує цю підтримку, а також допомагає спортсменам і тренерам будувати максимально успішну кар'єру. Сподіваюся, я зможу зробити свій внесок на новій посаді,
– заявив Левченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste vrienden, ik wil met jullie delen dat vanaf vandaag ben ik de nieuwe voorzitter van de VVCS @spelersvakbondvvcs Ik heb onder meer gevoetbald bij Vitesse, Cambuur, Helmond Sport, Sparta, Groningen, Willem ll en het Oekraïense nationale team, en ken het belang van goede begeleiding van jonge profs maar al te goed. Ik kijk er enorm naar uit het werk van VVCS verder onder de aandacht te brengen, zodat nog meer profvoetballers ons leren kennen en zodat we hen bij kunnen staan waar nodig. Want het beeld bestaat dat profvoetballers allemaal miljonair worden, maar het tegendeel is waar. De VVCS is er om de belangen van alle voetballers te beschermen, en hun een stem te geven, zowel in Nederland als daarbuiten. Ik hoop dat ik daar, in mijn nieuwe rol als voorzitter, mijn steentje aan bij kan dragen! Дорогие друзья, хочу поделиться с вами новостью. С этого момента я являюсь президентом профсоюза футболистов Голландии! @spelersvakbondvvcs Для меня- это великая честь. Я очень горжусь, что после многих лет, находясь в правлении профсоюза, футболисты единогласно выбрали меня на эту должность. Я сделаю все возможное для защиты прав футболистов. #vvcs #lifeafterfootball

Допис, поширений Evgeniy Levchenko (@elevchenko)

Що відомо про Євгена Левченка

Вихованець донецького спортінтернату. Закінчив кар'єру в клубі "Гарант" (Донецьк). У кінці сезону 1993/94 дебютував в "Металурзі" з Костянтинівки. У 1996 році першу половину сезону провів у дублі ЦСКА, звідки влітку поїхав до Нідерландів, де виступав за місцеві клуби. Дебютував у складі національної збірної 20 листопада 2002 року в матчі зі збірною Словаччини.

Левченко в Нідерландах грав за "Вітесс", "Гронінген", "Спарту" Роттердам і "Віллем" II. Також він часто виступає в ролі експерта в передачі Studio Voetbal на NOS. За інформацією ЗМІ, Левченко з 2001 року володіє паспортом Нідерландів.

blog_ava
Парламентські вибори в Україні 2019: ставки та прогнози букмекерів
сьогодні
5688
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Спортсмени-агітатори: кого українські атлети підтримують перед виборами
17 липня 16:30 Спортсмени-агітатори: кого українські атлети підтримують перед виборами
Михайло Гема 952
Трансфери команд УПЛ: онлайн
17 липня 12:00 Трансфери команд УПЛ: онлайн
8898
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4508
Маліновський тільки 8-й українець у Серії A: Хто ще з українців підкорював Італію
16 липня 19:00 Маліновський тільки 8-й українець у Серії A: Хто ще з українців підкорював Італію
Михайло Гема 734
Жіночий теніс в Україні переживає пік: молоді українки підкорюють світ
16 липня 16:31 Жіночий теніс в Україні переживає пік: молоді українки підкорюють світ
Михайло Гема 556
Новини
Більше новин
Залиште відгук