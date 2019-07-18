Екс-гравець збірної України став президентом Профспілки футболістів Нідерландів

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко отримав серйозну посаду за кордоном. Він був призначений на пост президента Профспілки футболістів Нідерландів.

Одним з ключових напрямків роботи Профспілки футболістів Нідерландів – є допомога молодим футболістам.

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Я на своїй власній кар'єрі відчув, наскільки вразливі молоді футболісти. Ти повністю сконцентрований на своєму майбутньому, і тобі життєво важливі настанови від людей, яким ти можеш повністю довіряти.



ПФН пропонує цю підтримку, а також допомагає спортсменам і тренерам будувати максимально успішну кар'єру. Сподіваюся, я зможу зробити свій внесок на новій посаді,

– заявив Левченко.

Що відомо про Євгена Левченка

Вихованець донецького спортінтернату. Закінчив кар'єру в клубі "Гарант" (Донецьк). У кінці сезону 1993/94 дебютував в "Металурзі" з Костянтинівки. У 1996 році першу половину сезону провів у дублі ЦСКА, звідки влітку поїхав до Нідерландів, де виступав за місцеві клуби. Дебютував у складі національної збірної 20 листопада 2002 року в матчі зі збірною Словаччини.

Левченко в Нідерландах грав за "Вітесс", "Гронінген", "Спарту" Роттердам і "Віллем" II. Також він часто виступає в ролі експерта в передачі Studio Voetbal на NOS. За інформацією ЗМІ, Левченко з 2001 року володіє паспортом Нідерландів.