Екс-гравець збірної України Тимощук знявся у розважальному шоу російського "Зеніту": відео

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Анатолій Тимощук
Анатолій Тимощук / ФК "Зеніт"

Екс-гравець збірної України та "Зеніту" Анатолій Тимощук взяв участь в жартівливому шоу на офіційному YouTube-каналі російського клубу.

Тимощук разом з Андрієм Аршавіним змагалися з блогером Геннадієм Міллером і ведучим "Зеніт ТВ" Денисом Денисовим в трьох спортивно-комедійних випробуваннях.

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Перше випробування – "Водолази". Учасники гри повинні були дістати з басейну з кульками якомога більше м'ячів і потрапити ними в маленькі ворота, баскетбольне кільце і бочку. Блогери здобули перемогу з мінімальною перевагою – 10:9.

Друге випробування – "Байкери". Учасники на ховеркартах проїхали 400-метрову дистанцію, проїжджаючи через спеціальні позначки. Тимощук відразу задав солідну перевагу, і футболісти впевнено виграли.

Вирішальним третім випробуванням став "Бампер-болл". Суперники зіграли в футбол, надівши на себе гігантські кулі, Аршавін і Тимощук виграли 3:1.

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Програвші Міллер і Денисов змушені були видалити волосся на ногах восковими смужками.


Раніше Спорт 24 писав, що Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт". Сума трансферу ні "Шахтарем", ні "Зенітом" не названа. За даними ЗМІ, трансфер обійшовся росіянам у 12 мільйонів євро, а також додатково бонуси за умови успішного виступу гравця. Контракт розраховано на 3,5 роки.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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