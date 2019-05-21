Екс-гравець збірної України з паспортом РФ розповів, чому переїхав з окупованого Криму до Києва

Воротар Максим Левицький народився у Росії. Але зіграв 8 матчів за збірну України. Він жив у Криму, але після анексії півострова Російською Федерацією, вирішив перебратися до Києва. Попри те, що у нього є російське громадянство.

У чемпіонаті України Максим Левицький виступав за сімферопольську "Таврію" з 1992 до 1999 року. Згодом було чимало клубів закордоном. За винятком французького "Сент-Етьєна" – усі були з Росії. Там він і закінчив кар'єру у 2009 році. А вже у 2012 році колишній футболіст перебрався жити з Москви до Криму. Та на півострові Максим Левицький з родиною прожив лише три роки.

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"Я народився в Ростовській області, велика частина моєї кар’єри пройшла в Росії. Коли виступав за московське "Динамо", оформив собі російське громадянство. Але серцю не накажеш. Після подій в Криму у 2014 році вирішив, що по духу мені ближче Україна. Рішення про переїзд приймали на сімейній раді, дружина мене підтримала. У Києві нам комфортніше. І дружина, і сини – громадяни України. Старший син навіть перевівся з московського ВНЗ в київський – це було його особистим рішенням. Таким чином він висловив свою громадянську позицію. Мені його вчинок сподобався. Я маю посвідку на постійне проживання в Україні. І вважаю себе українцем. Пишаюся, що зіграв 8 матчів за збірну. Пам’ятаю, як 31 травня 2000 дебютував за синьо-жовту дружину на "Уемблі" в матчі з Англією. Це було здорово", – розповів Максим Левицький у інтерв'ю Sport Arena.