Екс-гравця "Реалу" та ще декількох футболістів затримали через підозру в договірних матчах

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Рауль Браво підозрюється в організації договірних матчів
Рауль Браво підозрюється в організації договірних матчів / Diario AS

В Іспанії правоохоронці провели масову спецоперацію. Її ціллю були люди, причетні до організації договірних матчів в чемпіонаті країни.

За даними видання Mundo Deportivo, поліція заарештувала декілька футболістів. Серед них колишній гравець "Реала" Рауль Браво, Борха Фернандес ("Реал Вальядолід"), Карлос Аранда (виступав за декілька клубів у Прімері), Саму Саїз ("Хетафе") та Іньїго Лопес ("Депортіво").

Саме Рауля Браво вважають ватажком цієї організації. Він виступав за "Реал" з 2001 до 2007 року. За цей час двічі ставав чемпіоном Іспанії, а також один раз вигравав з мадридським клубом Лігу чемпіонів. Також в його активі 14 матчів за збірну Іспанії.

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Згідно з Aragón TV, договірні матчі мали відбутися протягом останніх двох сезонів, 2016-17 та 2017-18 років.

Також були заарештовані Агустін Ласаоса, президент "Уески", та курівник медичної служби цього клубу Хуан Карлос Галіндо Лануза. У офісі клубу поліція проводить обшуки.

За даними поліцейських джерел, затриманих звинувачують у приналежності до злочинної організації, корупції серед приватних осіб та відмиванню грошей.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Реал
Джерело: 24 канал
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