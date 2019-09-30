Екс-капітан "Шахтаря" Срна зробив несподівану заяву про українця Маліновського

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / Footboom

У вівторок, 1 жовтня, італійська "Аталанта", за яку виступає українець Руслан Маліновський, зіграє з "Шахтарем" в рамках кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Асистент головного тренера "Шахтаря" Дарійо Срна поділився думкою про суперника у 2-му турі Ліги чемпіонів – "Аталанту".

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У "Аталанти" дуже сильна атака, а також хороший тренер. "Аталанта" – відмінна команда. Потрібно намагатися грати один в один, робити упор на атаку, тоді у оборони суперника виникнуть проблеми, як у будь-якої команди.

У їх складі є Ілічич, Гомес, Сапата, Маліновський. Руслан грав за "Шахтар", не розумію, чому він не дістався до першої команди. Він заслуговує всього, чого домігся. Фантастичний гравець,
– сказав Срна.

Поєдинок "Аталанта" – "Шахтар" відбудеться 1-го жовтня в Італії. Початок матчу – о 19:55.

Нещодавно генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін повідомив, що тренер "гірників" Дарійо Срна може стати амбасадором УЄФА.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар ФК Аталанта Руслан Маліновський
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