Екс-нападник ПСЖ став гравцем "Динамо", – Transfermarkt

Київське "Динамо" підписало контракт з молодим грузинським нападником Ніколозом Кутателадзе.

Про це повідомляє авторитетний портал Transfermarkt.

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Ніколоз Кутателадзе вже встиг взяти участь у матчі молодіжного складу "Динамо" проти казахського "Тобола", який завершився перемогою "біло-синіх" з рахунком 2:1.

Юнак почав займатися футболом у рідній Грузії, однак талановитого гравця швидко помітили, і незабаром він опинився у "Спарті". У Чехії Кутателадзе затримався на два роки. Ніколоз, який виступає на позиції форварда, вже у 15 років потрапив до ПСЖ, де виступав у команді U-17.

До слова, у 2016 році сам Кутателадзе розповів, що ним цікавилося "Динамо".

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