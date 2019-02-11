Екс-нападник збірної України Воронін поїде грати в Москву

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін візьме участь в турнірі "Кубок Легенд", який відбудеться 23-го і 24 лютого в Москві.

Українець стане гравцем збірної зірок – міжнародної команди, яка складе компанію збірним Росії, Німеччини, Португалії, Голландії та Іспанії.

Читайте також: Зінченко отримав одну з найвищих оцінок за матч проти "Челсі"

Також участь в турнірі візьмуть Рафаель ван дер Варт, Паулу Феррейра, Андрій Аршавін, Альберт Рієра і багато інших.

Кубок Легенд розрахований на футбольних ветеранів віком старше 35 років. Україна двічі виходила у фінал турніру в 2012-му і 2013-му, але поступалася збірній Росії, яка за 10 років ставала переможницею 10 разів.

До слова, Андрій Воронін грав за такі клуби, як "Майнц", "Баєр", "Ліверпуль" та московське "Динамо".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram