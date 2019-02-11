Екс-нападник збірної України Воронін поїде грати в Москву

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Андрій Воронін
Андрій Воронін / Фото з відкритих джерел

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін візьме участь в турнірі "Кубок Легенд", який відбудеться 23-го і 24 лютого в Москві.

Українець стане гравцем збірної зірок – міжнародної команди, яка складе компанію збірним Росії, Німеччини, Португалії, Голландії та Іспанії.

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Також участь в турнірі візьмуть Рафаель ван дер Варт, Паулу Феррейра, Андрій Аршавін, Альберт Рієра і багато інших.

Кубок Легенд розрахований на футбольних ветеранів віком старше 35 років. Україна двічі виходила у фінал турніру в 2012-му і 2013-му, але поступалася збірній Росії, яка за 10 років ставала переможницею 10 разів.

До слова, Андрій Воронін грав за такі клуби, як "Майнц", "Баєр", "Ліверпуль" та московське "Динамо".

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
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