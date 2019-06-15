Екс-наставник "Шахтаря" "присвоїв" собі сімох футболістів збірної України

Колишній головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу прокоментував стартовий склад збірної України в матчі відбору Євро-2020 з Сербією (5:0).

Луческу заявив, що 7 з 11-ти гравців нинішнього стартового складу збірної України виховані під його керівництвом. Слова фахівця цитує Calciomercato24.

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Усі футболісти, які грали під моїм керівництвом, досягають успіху в Європі. Подивіться на збірну України в матчі кваліфікації Євро-2020 проти Сербії: 7 з 11 гравців стартового складу були моїми,

– розповів Луческу.

Зазначимо, що у матчі з сербами в старті збірної України вийшли Андрій П'ятов, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Олександр Караваєв і Руслан Маліновський. На останні 15 хвилин зустрічі вийшов Віктор Коваленко.

Всі ці футболісти числилися або грали в командах "Шахтаря" різного віку під час роботи румунського фахівця в донецькому клубі.

Спорт 24 писав, що збірна України переграла Сербію (5:0) і Люксембург (1:0) в рамках 3-го та 4 туру відбіркового етапу на Євро-2020.

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