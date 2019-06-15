Екс-наставник "Шахтаря" "присвоїв" собі сімох футболістів збірної України

503 Читать новость на русском
Мірча Луческу
Мірча Луческу / ziuanews.ro

Колишній головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу прокоментував стартовий склад збірної України в матчі відбору Євро-2020 з Сербією (5:0).

Луческу заявив, що 7 з 11-ти гравців нинішнього стартового складу збірної України виховані під його керівництвом. Слова фахівця цитує Calciomercato24.

Читайте також: Легендарний тренер "Шахтаря" отримав роботу в топ-клубі

Усі футболісти, які грали під моїм керівництвом, досягають успіху в Європі. Подивіться на збірну України в матчі кваліфікації Євро-2020 проти Сербії: 7 з 11 гравців стартового складу були моїми,
– розповів Луческу.

Зазначимо, що у матчі з сербами в старті збірної України вийшли Андрій П'ятов, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Олександр Караваєв і Руслан Маліновський. На останні 15 хвилин зустрічі вийшов Віктор Коваленко.

Всі ці футболісти числилися або грали в командах "Шахтаря" різного віку під час роботи румунського фахівця в донецькому клубі.

Спорт 24 писав, що збірна України переграла Сербію (5:0) і Люксембург (1:0) в рамках 3-го та 4 туру відбіркового етапу на Євро-2020.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
У мережі знайшли військових Путіна, які захоплювали Крим: імена і фото
сьогодні
5489
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу Шахтар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Україна – Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20
сьогодні 13:28 Україна – Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20
923
Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
14 червня 10:28 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
Михайло Гема 4124
Бразилія розгромила Болівію у матчі-відкритті Копа Амеріка: відео
сьогодні 12:44 Бразилія розгромила Болівію у матчі-відкритті Копа Амеріка: відео
423
Чемпіонат світу з футболу U-20: Еквадор переміг Італію у матчі за третє місце (відео)
сьогодні 12:20 Чемпіонат світу з футболу U-20: Еквадор переміг Італію у матчі за третє місце (відео)
1452
Тренер "Шахтаря" Луїш Каштру: дипломований фізик без трофеїв, який вже раз заміняв Фонсеку
14 червня 14:30 Тренер "Шахтаря" Луїш Каштру: дипломований фізик без трофеїв, який вже раз заміняв Фонсеку
Ігор Саджениця 306
Новини
Більше новин
Залиште відгук