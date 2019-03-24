Екс-партнер Вільї та ціль "Баварії": хто такі футболісти збірної Люксембургу

Збірна Люксембургу лакмусовий папірець для усіх команд групи B, де за право виступати на Євро-2020 бореться і збірна України. Хоча Люксембург і скромна команда, однак вона одна й з найбільш прогресивних серед країн карликів.

Конкуренцію Люксембургу серед маленьких країн можуть хіба нав'язати Фарерські острови. У двох останніх відбіркових циклах вони здобули разом 15 очок, що доволі пристойний результат. Наприклад, збірна Гібралтару не здобула жодного очка за 5 років. В активі Андорри – чотири, Ліхтенштейну – п'ять, а Сан-Марино – одне. В активі Люксембурга – 10.

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При цьому Люксембург за цей час провів матчі проти Франції, Швеції, Нідерландів, Іспанії, України та Словаччини. До Фарерських островів жеребкування було більш поблажливим. Найсерйозніша збірна, з якою вони грали, – Португалія. Також були Швейцарія та Північна Ірландія, що далеко не гради в Європі.

Увесь склад Люксембургу, за даними Transfermarkt, не дотягує до 12 млн євро. У збірній України два футболісти коштують більше, аніж увесь склад Люксембургу – Зінченко (15 млн євро) та Циганков (13 млн євро). Ще декілька гравці на 1-2 млн дешевші.

Найдорожчим гравцем команди є Венсан Тілль 3 млн євро. 19-річний атакувальний півзахисник є справжньою надією Люксембургу. Він виступає у третій лізі Франції за клуб "По", який у турнірній таблиці йде тільки на 13 місці з 18-и. В активі гравця 9 голів у 22 матчах. А за Люксембург Тілль у 17 матчах забив тільки 2 м'ячі. Тілль є на олівці у багатьох грандів. Зокрема, гравцем цікавиться мюнхенська "Баварія".

Ще тільки два гравці Люксембургу коштують понад два мільйон євро – Олівер Тілль, який виступає за російську "Уфу", 1,5 млн євро. Він є старшим братом Венсана Тілля. За "Уфу" Тілль-старший у цьому сезоні зіграв усього 23 матчі, в яких забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

Максим Шано з американського клубу "Нью-Йорк Сіті" коштує 1 млн євро і є третім найдорожчим гравцем своєї збірної. Шано в МЛС зіграв всього три матчі. До слова, Шано встиг бути партнером знаменитого іспанського форварда Давіда Вільї, який виступав за американський клуб.



Фото: zbirna.com

Ще декілька гравців виступають за найкращу команду Люксембургу – "Ф91 Дюделанж". Зокрема, це Даніель Сінані, Дейв Тюрпель та Кевін Мальже. Усі троє є ключовими гравцями свого клубу. 21-річний нападник Сінані у цьому сезоні зіграв 31 матч, забив 11 голів та віддав 7 результативних передач.

Ще один нападник – 26-річний Тюрпель зіграв 32 матчі, забив 15 м'ячів та віддав 7 результативних передач. Врешті-решт, Мальже за сезон виходив на поле тільки 17 разів та тричі віддавав гольові передачі.

Серед інших більш-менш відомих команд, за які грають люксембуржці, – "Майнц", "Труа", "Мідлсбро", "Расінг", "Шериф", "Апполон". За них виступають Леандро Баррейру Мартінш, Крістофер Мартінш Перейра, Енес Махмутович, Даніель да Мота, Жерсон Родрігеш та Вахід Селімович відповідно. Однак ці футболісти не на провідних ролях у своїх клубах. Тільи 22-річний Перейра зіграв за "Труа" 21 матч у другій лізі Франції. У його активі 2 голи та 5 результативних передач.

Капітаном Люксембургу є 26-річний Лоран Жан з французького "Мецу". Його команда лідирує в другій лізі Франції. За збірну Жан дебютував 16 жовтня 2016 року й встиг зіграти 48 матчів.

Шляхи збірної України та Люксембургу перетиналися тричі. Перший матч був товариським, а два інші – відбір до Євро-2016. Усі поєдинки українці вигравали з однаковим рахунком 3:0.

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