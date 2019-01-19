Екс-перша ракетка продає маєток у Каліфорнії за 13,5 млн дол: фото зсередини

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Колишня перша ракетка світу, сербська тенісистка Елена Янкович вирішила продати розкішний особняк у Сан-Дієго.

Спортсменка виставила на продаж нерухомість у районі Ранчо Санта Фе за 13 з половиною мільйонів доларів, пише The Los Angeles Times.

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Будинок у середземноморському стилі спроектувала дизайн-студія Mark Radford. Він розташований на земельній ділянці площею майже 2 гектари. Тут є власний тенісний корт і басейн.

Янкович теніс будинок корт
Єлена Янкович продає особняк у Каліфорнії//Фото: latimes.com

У будинку площею понад 15 тисяч футів квадратних (майже 1400 квадратних метрів) є власний домашній кінотеатр, винний погріб, кімната для більярду, 5 камінів і підземний гараж на 12 автомобілів.

Єлена Янкович будинок гараж
У будинку Янкович є підземний гараж на 12 автомобілів

На фото з інтер'єрами помешкання тенісистки можна роздивитись простору спальню у королівському стилі, мармурову ванну з чудовим краєвидом.

Янкович будинок ванна
З ванної у будинку Янкович відкривається чудовий краєвид

У будинку багато дерев'яних меблів та кришталеві люстри від Swarovski.

 

 

Янкович, яка піднімалась на першу сходинку рейтингу WTA у 2008-му році, не виходила на корт з 2017 року. Про завершення спортивної кар'єри тенісистка поки не оголошувала.

28 лютого Єлена Янкович святкує 34-й день народження і на своїх сторінках у соцмережах ділиться світлинами з улюбленим авто біля будинку у Каліфорнії.

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Новини нерухомості Сербія Зіркова нерухомість Фотоновини
Джерело: 24 канал
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