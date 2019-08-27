Екс-перша ракетка світу оцінив шанси Світоліної та Ястремської на US Open

Дві українські тенісистки – Еліна Світоліна та Даяна Ястремська пробилися в друге коло US Open. Їх шанси на прохід у наступний раунд оцінив колишній перший номер рейтингу ATP, а тепер тенісний експерт на телеканалі Eurosport Матс Віландер.

Нагадаємо, Світоліна у другому колі US Open зіграє проти господарки турніру Венус Вільямс. Тенісистки вже грали цього сезону, і українка перемогла на Ролан Гаррос. На думку Матса Віландера, однією з проблем Світоліної у цьому матчі стане саме підтримка трибун Венус Вільямс. Тож на цьому матчі очікується справжній бій.

Та він відзначає, що українка вже має досвід виступу проти американських тенісисток на US Open. У першому колі Світоліна перемогла 17-літню Вітні Осігве. Тож зуміла справитися під цим натиском трибун.

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Щодо Даяни Ястремської, то вона у другому колі US Open зіграє проти шведки Ребекки Петерсон. Матс Віландер називає українку фавориткою цієї пари (Ястремська на 32-у місці у рейтингу WTA, Петерсон – 71-а)

"Ребекка Петерсон хороший гравець з потужним ударом. Натомість Ястремська має добре поставлений удар. Тож це буде важкий матч для Ребекки. Якщо в Ястремської буде хороший день, то вона переможе. Ястремська у цьому матчі фаворит", – підсумував Матс Віландер.

Матчі Світоліної та Ястремської на US Open відбудуться у середу, 28 серпня.